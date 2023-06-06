Вашингтон, 6 июня, 2023, 03:49 — ИА Регнум. В Пентагоне делают противоречивые заявления относительно начала контрнаступления украинских войск. Об этом 5 июня пишет газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По информации издания, в американском военном ведомстве разные источники делают противоречащие друг другу заявления. Так, один из источников издания, американский чиновник из неназванного ведомства, указал, что по его данным, контрнаступление украинской армии «официально» началось. По его словам, военные спутники США зафиксировали активизацию военнослужащих на украинских позициях.

В это же время другой чиновник отметил, что хотя в зоне спецоперации и наблюдается всплеск активности ВСУ, но это ещё не означает начала контрнаступления украинской армии.

В свою очередь, газета The New Yourk Times уточняет, что украинские чиновники указывали своим американским коллегам временные рамки начала контрнаступления, не называя конкретной даты. Активность украинских войск вписывается в эти рамки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, контрнаступление ВСУ провалилось после столкновения с прекрасно подготовленной армией России. По словам Соскина, в украинских средствах массовой информации после неудавшегося контрнаступления царит тишина, масштабы потерь ВСУ замалчиваются.