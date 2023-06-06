Берлин, 6 июня, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Полным поражением для Варшавы стало решение суда Евросоюза признать польскую судебную реформу от 2019 года нарушением законодательства ЕС, говорится в материале немецкого журнала Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Автор статьи утверждает, что судебная вражда между ЕС и Польшей выходит на новый уровень. Предыдущий отказ Варшавы выполнять судебное решение ЕС привёл к наложению штрафа в размере одного млн евро в день, но в апреле 2023 года его сократили в два раза.

Также Еврокомиссия удерживает для Польши несколько млрд евро из специального коронавирусного фонда.

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия отказывается перечислять Варшаве обещанные средства массовой информации из европейского Фонда восстановления экономики. Брюссель требует от правящей польской партии «Права и Справедливости» отменить рядовую судебную реформу и вести себя в соответствии с Хартией ЕС об основных правах.