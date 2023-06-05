Вашингтон, 6 июня, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Расширение НАТО является единственной настоящей причиной начала конфликта на Украине. Такое заявление сделал 5 июня в интервью изданию Politico американский бизнесмен Вивек Рамасвами, объявивший о выдвижении кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Я знаю, что это не положено говорить, что это на самом деле правда. Расширение НАТО было катастрофой», — указал Рамасвами.

Как указал Рамасвами, в рамках урегулирования конфликта Североатлантическому альянсу придутся дать гарантии, что Украина не станет членом военного блока. По мнению политика, позиции конфликтующих сторон нужно заморозить «в стиле Корейской войны», а Киев и Москва должны подписать соглашение о перемирии. Однако Рамасвами уточнил, что выступает против военного присутствия на территории Украины, как это имеет место на Корейском полуострове.

Кроме того, Рамасвами предложил, чтобы Россия в обмен на территориальные уступки свернула совместные учения с армией КНР, вывезла ядерное оружие из Калининграда и отказалась от военного присутствие в Западном полушарии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указал кандидат в президенты США Рамасвами, Вашингтону следует добиться мирного завершения конфликта на Украине, а это потребует серьёзных уступок Москве со стороны Киева.

По мнению политика, завершение боевых действий на Украине позволит Соединённым Штатам сосредоточиться на противостоянии с Китаем, который представляет главную угрозу для США.