Вашингтон, 6 июня, 2023, 03:00 — ИА Регнум. США в излюбленной манере продолжают пытаться внести раздор между Россией и её соседями, прежде всего на пространстве СНГ. Так прокомментировали 6 июня в российском посольстве в Вашингтоне введение очередных санкций в отношении граждан РФ и одной из компаний.

Asiir Посольство России в США

«Отфиксировали введение администрацией 5 июня очередной «порции» санкций против российских граждан, на этот раз — за якобы участие в кампании по «подрыву» демократии и дестабилизации Молдавии», — говорится в Telegram-канале российской дипмиссии.

В посольстве отмечают, что подобные действия вызывают ещё больше отторжения у тех, кто старается выстроить независимый внешнеполитический курс. Целый ряд дружественных стран заинтересовались формированием более справедливой архитектуры международных отношений, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении семи россиян и одной компании власти США ввели санкции под предлогом их участия в дестабилизации обстановки в Молдавии. Так, в санкционный список вошли компания по производству керамических изделий в Калуге и семь физических лиц — Светлана Бойко, Василий Громовиков, Глеб Хлопонин, Алексей Лосев, Юрий Маколов, Константин Сапожников, Анна Травникова.

В документе изложено, что минфин США «вводит санкции против семи руководящих членов связанной с российской разведкой группы по оказанию вредоносного влияния». При этом каких-либо доказательств не приводится.