Вашингтон, 6 июня, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Переезд в другую страну никогда не планировал глава американских компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск. В ходе трансляции в Twitter его беседы с кандидатом на пост президента США в 2024 году Робертом Кеннеди — младшим Маск заявил, что намерен до конца своих дней жить в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«У меня нет домов за пределами США, нет других паспортов. Я буду жить и умру здесь», — сказал он.

Бизнесмен твёрдо верит, что США являются величайшей силой во благо в мировой истории. По его мнению, после Второй мировой войны Соединённые Штаты «могли занять любую страну», но вместо этого предложили европейским государствам план Маршалла для содействия восстановлению.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня 2023 года американский предприниматель Илон Маск снова вернулся на первую строчку в списке богатейших людей мира. Его активы увеличились в результате роста цен на акции компании Tesla почти на 70% и увеличения спроса на электромобили. Его состояние оценивалось в 187,1 млрд долларов.