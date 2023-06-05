Душанбе, 6 июня, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Обвинение в активной поддержке террористических организаций в Афганистане выдвинул в адрес США министр иностранных дел Сергей Лавров 5 июня в ходе визита на 201-ю российскую военную базу. Текст выступления опубликован на сайте дипведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава МИД России назвал лживыми заявления посла США в Таджикистане Мануэля Микаллера, что Белый дом не поддерживает оппозицию движения «Талибан»(организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая использует насильственные методы противостояния, и призывает к диалогу все стороны в Афганистане.

«Доподлинно известно, что США активно поддерживают членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сохраняющихся в Афганистане, и «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие аффилированные с ними террористические структуры. Цель простая. Также как они в других случаях действовали у нас на Кавказе в конце прошлого десятилетия, цель — не позволить Афганистану успокоиться», — пояснил Лавров.

Глава российского МИД указал, что в интересах США, чтобы в Афганистане постоянно проходили дестабилизирующие процессы. По словам Лаврова, Вашингтон добивается возврата своей инфраструктуры в соседние страны, чтобы снова вернуться в Афганистан и не давать возможности странам региона «жить по-своему», постоянно навязывая им свои правила и попирая международное право.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД России Лавров обвинил коллективный Запад в поиске дополнительных направлений, на которых можно открыть второй и третий фронты против России. Конечной целью такой политики стран Запада является расчленение Российской Федерации.