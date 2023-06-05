Вашингтон, 6 июня, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Союзники Украины находятся в ожидании сигнала от России о мирном урегулировании действующего конфликта, заявила в Белом доме премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

«Я думаю, что все мы очень заинтересованы в мире, но для танго необходимы двое», — цитируют её американские СМИ.

Несмотря на это, никто из союзников не желает ничего делать без Украины, добавила Фредериксен.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня 2023 года в МИД России назвали Данию и Нидерланды возможными поставщиками истребителей F-16 Украине. Именно эти страны, скорее всего, займутся и обучением украинских пилотов.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин открыт для любых контактов по урегулированию конфликта на Украине.

По мнению временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, представленная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» по урегулированию украинского конфликта является ничтожной. Российская сторона будет говорить о мире после того, как разгромит ВСУ и выполнит все поставленные в рамках СВО задачи, добавил он.