Калуга, 6 июня, 2023, 01:39 — ИА Регнум. В Калужской области открыта автотрасса М3 «Украина» после оцепления территории из-за упавших беспилотников, сообщили 5 июня в ГУ МЧС России по региону.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

На дороге проведены оперативно-технические мероприятия, движение по закрытому ранее участку трассы возобновлено, уточнили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, утром 5 июня 2023 года на автотрассе М3 «Украина» на 299-м км (Жиздра) и на 283-м км (Думиничи) упали два беспилотных летательных аппарата. Детонации не произошло.

На территории Курской области 4 июня российские военные посадили украинский беспилотный летательный аппарат. В этот же день в Крыму в результате успешной работы систем противовоздушной обороны БПЛА удалось сбить пять.

В Белгороде 1 июня на проезжей части улицы Щорса упал беспилотник. Была повреждена машина, взрывоопасных устройств не обнаружили.