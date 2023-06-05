Москва, 6 июня, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Свыше 1,5 тысячи украинских военных, 28 танков, включая восемь Leopard, а также три колесных французских танка AMX-10RC уничтожили ВС России на южнодонецком направлении, отбивая новую атаку ВСУ. Об этом 6 июня сообщило Минобороны России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Уточняется, что в течение суток 5 июня украинские войска продолжили наступать, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе южнодонецкого направления. Российские штурмовая и оперативно-тактическая авиация, артиллерия, ракетные войска и тяжелые огнеметные системы нанесли по ВСУ «комплексное огневое поражение».

Также отмечается, что противник был остановлен в результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», которые проявили мужество и героизм. Поставленных задач украинской армии добиться не удалось. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон.

«Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них восемь «Леопардов» производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин», — указали в Минобороны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Минобороны России заявило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ, которое началось утром 4 июня на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Противник направил в атаку шесть механизированных и два танковых батальона, но потерял 250 военнослужащих, 21 бронемашину, 16 танков и 3 боевых машины пехоты.