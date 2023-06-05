Вашингтон, 6 июня, 2023, 01:10 — ИА Регнум. В отношении семи россиян и одной компании власти США ввели санкции под предлогом их участия в дестабилизации обстановки в Молдавии. Об этом 5 июня говорится в заявлении американского министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Так, в санкционный список вошли компания по производству керамических изделий в Калуге и семь физических лиц — Светлана Бойко, Василий Громовиков, Глеб Хлопонин, Алексей Лосев, Юрий Маколов, Константин Сапожников, Анна Травникова.

В документе изложено, что минфин США «вводит санкции против семи руководящих членов связанной с российской разведкой группы по оказанию вредоносного влияния». При этом каких-либо доказательств не приводится.

По словам заместителя главы минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона, введённые санкции проливают свет на продолжающиеся скрытые усилия России по дестабилизации демократических государств.

Попавшим в санкционный список блокируются активы в США, американцам запрещено вести бизнес с ними, им ограничен въезд в страну.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в 2021 году США согласовали санкции против России на случай специальной военной операции.

По мнению профессора факультета экономики Университета управления Ниигаты Ивана Целищева, Россия столкнулась с санкциями Запада и потеряла экономический блок, привлекая в него развивающиеся государства. Китай, Индия и Турция в первую очередь являются возбудителями, стимулирующими смещение экономической деятельности России в сторону зоны с формирующимся рынком.