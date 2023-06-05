Вашингтон, 6 июня, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Биологические лаборатории США, в которых ведётся разработка различных видов биологического оружия, разбросаны по всему миру, включая территорию Украины. Такое заявление сделал 5 июня кандидат на пост главы Белого дома Роберт Кеннеди — младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

В беседе с американским бизнесменом Илоном Маском в рамках мероприятия Twitter Spaces, трансляция которого шла в соцсети Twitter, политик указал, что на сегодняшний день в мире «существуют такие экзистенциальные угрозы», как разработка биологического оружия.

«Наши лаборатории разбросаны по всему миру: на Украине и так далее, разрабатывая все виды отвратительного биологического оружия», — пояснил Кеннеди-младший.

Кроме того, Кеннеди-младший сделал критическое замечание в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Кандидат в президенты США напомнил, что украинский лидер по своей профессии является комиком, что само по себе не плохо, но означает, что у главы Украины нет опыта в политике.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил начальник войск химической, радиационной и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Министерство обороны России получило информацию, которая в очередной раз доказывает, что Соединённые Штаты разрабатывают на территории Украины биологическое оружие, получены факты сбора штаммов вируса птичьего гриппа, который способен преодолеть межвидовой барьер. Речь идёт о документах, которые были изъяты военными из лаборатории биосферного заповедника в Аскания-Нова в Херсонской области.