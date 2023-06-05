Киев, 6 июня, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Украинские пилоты не приступали к обучению на истребителях F-16 в Великобритании, заявил 5 июня советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

По его словам, первые группы авиационных специалистов лишь отправились изучать возможность дальнейшего развёртывания обучения украинских лётчиков, об их подготовке речи не идёт.

В понедельник, 5 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что первые группы украинских пилотов начали обучение на самолётах F-16 в Великобритании. Позже он пояснил, что сформированы только первые группы пилотов, их обучение в Британии не началось.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев не сможет использовать американские истребители F-16 во время будущего развития. Потребуется время для подготовки пилотов и других специалистов. ВСУ будут готовы к использованию истребителей осенью или зимой 2023 года, добавил он. По словам Резникова, Киев нуждается в 120 западных истребителях, в первую очередь в американских F-16.

Германия, которая ранее не собиралась поставлять Киеву истребители F-16, может изменить свою позицию по этому вопросу, заявил 5 июня 2023 года министр обороны ФРГ Борис Писториус. В Берлине пообещали определиться с решением в течение двух недель.