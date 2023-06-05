Магас, 5 июня, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Ковчег» в городе Назрани в Ингушетии. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По предварительным данным, возгорание произошло в 20:46 мск в помещении кафе, расположенном на территории ТРЦ «Ковчег», который находится на улице Картоева, 152. Площадь горения составляет около 200 квадратных метров. Уточняется, что на момент возникновения пожара посетителей в кафе не было.

На данный момент пожарные расчеты борются с пламенем. К тушению пожара привлечены 30 человек и 9 единиц техники. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Тверская межрайонная прокуратура Москвы контролирует установление причин и обстоятельств пожара в здании в Оружейном переулке в центре столицы. Возгорание произошло на 2-м этаже, информации о пострадавших не поступало.