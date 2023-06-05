Армия Зеленского провалила контрнаступление, потери замалчиваются
Экс-советник Кучмы Соскин: российская армия прекрасно подготовилась к атаке ВСУ
Киев, 5 июня, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ провалилось после столкновения с прекрасно подготовленной армией России, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт отметил четыре линии обороны ВС России, простреливается каждый сектор. По его словам, фактора внезапности нет, поскольку беспилотники следят за пространством круглосуточно.
В украинских средствах массовой информации после неудавшегося контрнаступления царит тишина, масштабы потерь ВСУ замалчиваются, добавил Соскин.
Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны РФ, начавшееся крупномасштабное наступление ВСУ утром 4 июня на пяти участках фронта на южнодонецком направлении было сорвано. Противник направил в атаку шесть механизированных и два танковых батальона. Потери составили 250 военнослужащих, 21 бронемашина, 16 танков и три боевые машины пехоты.
При этом весеннее контрнаступление украинской армии неоднократно переносилось Киевом по тем или иным причинам и так и не состоялось весной 2023 года. В США от анонсированного наступления ВСУ ожидали, что Киев сможет захватить важные территории.