Киев, 5 июня, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ провалилось после столкновения с прекрасно подготовленной армией России, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

Эксперт отметил четыре линии обороны ВС России, простреливается каждый сектор. По его словам, фактора внезапности нет, поскольку беспилотники следят за пространством круглосуточно.

В украинских средствах массовой информации после неудавшегося контрнаступления царит тишина, масштабы потерь ВСУ замалчиваются, добавил Соскин.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны РФ, начавшееся крупномасштабное наступление ВСУ утром 4 июня на пяти участках фронта на южнодонецком направлении было сорвано. Противник направил в атаку шесть механизированных и два танковых батальона. Потери составили 250 военнослужащих, 21 бронемашина, 16 танков и три боевые машины пехоты.

При этом весеннее контрнаступление украинской армии неоднократно переносилось Киевом по тем или иным причинам и так и не состоялось весной 2023 года. В США от анонсированного наступления ВСУ ожидали, что Киев сможет захватить важные территории.