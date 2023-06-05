Макеевка, ДНР, 5 июня, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Противорадиолокационную ракету HARM выпустили украинские войска в сторону города Макеевки в ДНР. Об этом 5 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.

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Обстрел города Макеевки со стороны украинских войск был зафиксирован в 20:20 мск. По Кировскому району города была выпущена одна ракета AGM-88 HARM.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики произошёл взрыв, сработала система ПВО. Как уточнил представитель экстренных служб, взрыв связан с работой систем противовоздушной обороны. Других подробностей не сообщается.