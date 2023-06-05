Вашингтон, 5 июня, 2023, 23:03 — ИА Регнум. На фиксацию Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с украинской стороны рассчитывают в Москве. Об этом заявил 5 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Министерство обороны России Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Дипломат сказал, что Россия и так осуществляет озвученные главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пять пунктов, для этого никаких заявлений не нужно. По словам Небензи, все стыдливо умалчивают, откуда на территорию ЗАЭС прилетают снаряды, хотя их траектория очевидна.

«Глава МАГАТЭ говорит, что у агентства нет атрибутивных функций, поэтому он не может давать определения тому, откуда ведётся стрельба. Сейчас с одобрением этих так называемых пунктов по обеспечению безопасности Запорожской АЭС мы, безусловно, рассчитываем, что такая фиксация будет вестись», — сказал Небензя.

Как указал постоянный представитель России при ООН, предполагать, что РФ обстреливает ЗАЭС, значит, не дружить со здравым смыслом. Россия не может одновременно контролировать ЗАЭС, эксплуатировать её и одновременно сама себя обстреливать, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая 2023 года в МИД России подчёркивали, что киевские власти заблокировали все инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской АЭС. Российская сторона продолжит предпринимать все необходимые меры для усиления безопасности станции.

В Совете Безопасности ООН 30 мая 2023 года Гросси провозгласил пять принципов по обеспечению ядерной и физической безопасности ЗАЭС. По его словам, необходимо предотвратить любые попытки нанесения ударов по территории АЭС и обеспечить полную её безопасность и безопасность сотрудников. Также неприемлемо хранение боеприпасов, техники и тяжёлого вооружения на территории атомной электростанции. Кроме того, на объекте не должны находиться военнослужащие.