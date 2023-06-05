Рига, 5 июня, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Латвийская актриса Лилита Озолиня, звезда советского многосерийного фильма «Долгая дорога в дюнах», скончалась в возрасте 75 лет. Об этом 5 июня сообщил театр Дайлес.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«От имени театра выражаем соболезнования семье Лилиты Озолини, близким, поклонникам таланта и всем, кто будет помнить яркую личность актрисы», — сказано в сообщении на сайте театра. Отмечается, что смерть актрисы стала чрезвычайно тяжёлой утратой «для Художественного театра, латвийского театра и мирового кино».

Актриса работала в театре с 1966 года, коллектив назвал Лилиту Озолиня «дивой и легендой Художественного театра».

Озолиня радилась в Риге в 1947 году, а с 1966 года начала работу в труппе Художественного театра имени Яна Райниса (театр Дайлес). Её дебют в кино состоялся в 1967 году, она сыграла роль Велты в фильме «Когда дождь и ветер стучат в окно».

Известность актрисе принесла главная роль Марты в многосерийном фильме «Долгая дорога в дюнах» (1980), снятом открывшим актрису зрителям Алоизом Бренчем.