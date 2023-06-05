Вашингтон, 5 июня, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине остаются ключевым приоритетом, несмотря на отсутствие у США и их союзников большого числа зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом 5 июня заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Их не так много ни в нашем арсенале, ни среди запасов стран, которые их приобрели, но, опять же, не хочу забегать вперед относительно того положения, в котором мы находимся», — сказал он.

При этом в списке средств, которые планируется передать Киеву, данные вооружения остаются первоочередными, добавил Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что ВСУ нужно больше вооружения для контрнаступления, сейчас его недостаточно. По его словам, удары, которые наносят российские силы по целям на Украине, истощают запасы ракет ПВО, в том числе американских систем Patriot.

В начале июня 2023 года в Белом доме отмечали, что США и союзники передали Украине все необходимые вооружения, чтобы ВСУ начали контрнаступление. При этом они готовы и дальше продолжать поставлять вооружение на Украину.