Москва, 6 июня, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Столичный завод по выпуску дорожной и коммунальной техники «Московский ударник» в три раза увеличил производство дорожных поливальных машин. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московский завод втрое увеличил выпуск поливальных машин

«Производственные мощности завода «Московский ударник» позволяют ежегодно выпускать до 50 единиц спецтехники для крупных дорожных и коммунальных предприятий страны. В 2020 году здесь запустили линию по изготовлению поливальных машин и за 2,5 года нарастили их выпуск в три раза — до 15 единиц в год», — заявил Овчинский. Он добавил, что «Московский ударник» в ближайшем будущем откроет новый цех, что позволит заводу и дальше увеличивать выпуск и количество принимаемых заказов.

Завод «Московский ударник» входит в число ведущих заводов и поставщиков дорожной техники страны. Производство завода расположено на территории Москвы более 18 лет. Благодаря этому предприятие получает возможность воспользоваться более чем 20 мерами поддержки от города, а также разработанными антикризисными инструментами.