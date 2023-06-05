Белгород, 5 июня, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом три воздушные цели, последствия на земле уточняются, сообщил 5 июня глава региона Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Минобороны России Система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом три воздушные цели

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО по 3 воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Ранее 5 июня Гладков сообщал, что система ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду. Осколки повредили два автомобиля, в том числе машину скорой помощи.

В течение суток 4 июня ВСУ выпустили по территории Белгородской области больше тысячи снарядов, сообщил ранее Гладков. Применялись миномёты, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня и беспилотники.

5 июня также сообщалось о работе систем ПВО в Мелитополе (Запорожская область), а в Министерстве обороны рассказали, что средства противовоздушной оборону в минувшие сутки сбили Су-27 ВСУ над территорией Донецкой Народной Республики.