Москва, 6 июня, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Проект «Открой#Моспром» открыл регистрации на четвертый сезон. Участники проекта смогут посетить экскурсии по фабрикам и заводам Москвы с 13 по 28 июня, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Где делают лифты, часы, конфеты: «Открой#Моспром» начинает четвертый сезон

«В этот раз свыше 30 столичных промпредприятий будут принимать участников проекта более двух недель. Организуют свыше 150 экскурсий и более 80 мастер-классов. Гости смогут попробовать себя в изготовлении кондитерских изделий и косметических средств», — отметил Овчинский. Он добавил, что в этом сезоне к проекту присоединились еще четыре компании, среди которых производитель часов и морских хронометров, центр аддитивных технологий, изготовитель косметической продукции, хлебобулочный комбинат.

Также в этом сезоне пройдут специальные экскурсии ко Дню молодежи 23 и 24 июня. На комбинате «Очаково» проведут викторину на тему промышленности и дегустацию напитков, во время туров на завод концерна «Бабаевский» и в музей «Роза Эйнема» организуют мастер-классы по изготовлению шоколадных конфет, а на фабрике «Свобода» научат делать кремы.

Проект «Открой#Моспром» заработал в 2019 году. За это время его аудитория выросла до 11,5 миллиона человек.