Белгород, 5 июня, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Грайворонский городской округ Белгородской области вновь находится под обстрелом ВСУ, пострадал подросток 14 лет, сообщил 5 июня губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела

По его словам, пострадавший мальчик в момент обстрела находился на улице в селе Глотово и получил контузию. «В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу», — написал Гладков.

В этом же селе, добавил губернатор, снарядом повреждено одно частное домовладение, в котором выбило окна, а также были посечены кровля и фасад.

Также Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка, вероятно, остаются около ста человек. Глава региона заверил, что, как только у властей региона появится возможность попасть в населённый пункт, людей будут убеждать уехать.

Как сообщало ИА Регнум, в течение суток 4 июня ВСУ выпустили по территории Белгородской области больше тысячи снарядов. Применялись миномёты, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня и беспилотники. В Новой Таволжанке было зафиксировано 185 «прилётов».

В этот же день была сорвана попытка украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки. Террористы под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов пытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине села, но были уничтожены ударами авиации и огнём артиллерии.