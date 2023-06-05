Белгород, 5 июня, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Жителям Белгородской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, предоставят кредитные каникулы, сообщил 5 июня глава региона Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Будут предоставлены кредитные каникулы. Был разговор с руководителем Центрального банка России в пятницу (2 июня. — Прим. ред.). Сегодня-завтра мы уже увидим решение этого вопроса. Поддержка есть», — сказал губернатор в ходе прямого эфира на своих страницах в социальных сетях.

Жителям, временно покинувшим свои дома и находящимся в Белгороде или других городах региона, может быть предоставлена работа, отметил также Гладков. Временное трудоустройство будут предлагать в центрах временного размещения граждан. Для желающих «работы много», сказал губернатор.

Также он сообщил в своём Telegram-канале, что жители не должны будут оплачивать коммунальные услуги в период, когда временно покинули свои дома и что им будут предоставлены денежные выплаты.

Зарплаты муниципальным служащим и работникам бюджетных учреждений, которые были эвакуированы из Шебекинского городского округа, будут сохранены в полном объёме, сообщал ранее Гладков.

В начале июня власти региона призвали жителей районов, находящихся под обстрелами ВСУ, временно покинуть свои дома. Им была оказана помощь при переезде. Кроме того, из данных районов эвакуировали детей, часть из них отправлены на отдых в другие регионы России.

В течение суток 4 июня ВСУ выпустили по территории Белгородской области больше тысячи снарядов, сообщил ранее Гладков. Применялись миномёты, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня и беспилотники. В Новой Таволжанке было зафиксировано 185 «прилётов», в Шебекинском округе — более 600.