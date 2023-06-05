Москва, 5 июня, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Музыканты группы «Би-2» предложили своим поклонникам «альтернативу» отменённому концерту в «Лужниках» в виде трансляции в социальных сетях, соответствующее сообщение появилось на страницах группы в социальных сетях 5 июня.

Schekinov Alexey Victorovich Группа «Би 2»

«Все держатели билетов на перенесённый концерт в «Лужниках» получат ссылку на лайв и доступ к эксклюзивному контенту не 2, а 10 июня», — сказано в сообщении.

Часть слушателей остались недовольны предложенной «альтернативой».

«Это типа человек купил билет к вам на концерт в «Лужники» и вместо этого получает ссылку на лайф?» — написал один из комментаторов.

В пресс-службе «Лужников» ИА Регнум ранее заявили, что концерта группы «Би-2», который анонсировали в соцсетях сами музыканты, нет в планах площадки. За купленные билеты на несуществующий концерт администрация также не несёт ответственности, добавили в пресс-службе.

26 мая Минюст внёс музыканта Егора Бортника* («Лёва Би-2») в реестр иноагентов. Участники группы ранее неоднократно высказывались против проведения спецоперации России на Украине, и, по некоторым данным, часть гонораров отправляли «в помощь Украине». При этом в 2022 году «Би-2» намеревались продолжить давать концерты в России.