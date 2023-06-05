Раменское, Московская область, 5 июня, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Наёмный рабочий погиб в пивном чане, он отравился парами производства, когда решил выпить пива в тайне от хозяина в частной пивоварне в Раменском городском округе Московской области, сообщил 5 июня МК.

Кадр из видео с канала: ТВОЙПРОДУКТ Производство пива

Как стало известно изданию, трагедия произошла 3 июня. Хозяин пивоварни попросил своего знакомого из Узбекистана облагородить территорию, после чего уехал по делам, а когда вернулся не обнаружил ни наёмного работника, ни облагороженной территории.

Позднее один из сотрудников пивоварни сообщил ему, что люк одного из огромных чанов на 2 тыс. литров, где бродит и хранится пиво, открыт, как и кран, через который сливают дрожжи. Заглянув в чан, они обнаружили тело пропавшего рабочего.

Приехавшие медики констатировали смерть мужчины. По предварительным данным, он задохнулся, отравившись углекислым газом.

Хозяин предприятия полагает, что рабочий в его отсутствие решил выпить пива и зачерпнуть прохладительного напитка через верхний люк, однако не рассчитал силы и упал внутрь чана, после чего задохнулся от паров.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели рабочего в Москве в результате обрушения перекрытий в здании в центре столицы во время проведения ремонтных работ.

А в Кирове при возведении здания школы в конце апреля произошло падение башенного крана, в результате которого также погиб рабочий.