Москва, 5 июня, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Футболист московского «Динамо» Федор Смолов женился на модели, диджее и блогере Карине Истоминой.

Кадр из видео с канала: Надежда Стрелец Карина Истомина.

«Карина Игоревна Смолова», — написал футболист, опубликовав фотографию своей избранницы в социальной сети. Похожее фото выложила на своей страничке и Истомина.

На фотографии супруга футболиста показала руку с кольцом.

Ранее сообщалось, что московский футбольный клуб «Динамо» и нападающий Фёдор Смолов продлили договор до конца следующего сезона.

28 мая Смолов забил гол на матче с московским «Локомотивом», но «Динамо» уступило тогда со счётом 4:2. Нападающий также проявил себя 6 мая на игре с подмосковными «Химками», забив единственный в матче гол и принеся победу своей команде.

В настоящее время «Динамо» находится на седьмом месте турнирной таблицы чемпионата России, набрав 45 очков.