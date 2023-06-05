Футболист Фёдор Смолов женился на российской модели и блогере
Футболист «Динамо» Фёдор Смолов женился модели Карине Истоминой
Москва, 5 июня, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Футболист московского «Динамо» Федор Смолов женился на модели, диджее и блогере Карине Истоминой.
«Карина Игоревна Смолова», — написал футболист, опубликовав фотографию своей избранницы в социальной сети. Похожее фото выложила на своей страничке и Истомина.
На фотографии супруга футболиста показала руку с кольцом.
Ранее сообщалось, что московский футбольный клуб «Динамо» и нападающий Фёдор Смолов продлили договор до конца следующего сезона.
28 мая Смолов забил гол на матче с московским «Локомотивом», но «Динамо» уступило тогда со счётом 4:2. Нападающий также проявил себя 6 мая на игре с подмосковными «Химками», забив единственный в матче гол и принеся победу своей команде.
В настоящее время «Динамо» находится на седьмом месте турнирной таблицы чемпионата России, набрав 45 очков.