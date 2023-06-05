Белгородский губернатор: в Новой Таволжанке остались около ста жителей
Гладков заявил, что в Новой Таволжанке остались около ста жителей
Белгородская область, 5 июня, 2023, 19:53 — ИА Регнум. В селе Новая Таволжанка Белгородской области, вероятно, остаются около ста человек, как только у властей региона появится возможность попасть в населённый пункт, людей будут убеждать уехать, заявил 5 июня губернатор области Вячеслав Гладков.
«Мы туда пока войти не можем. По докладу главы округа, там находились около ста человек, но обстрелы последних двух дней не позволяют уточнить информацию», — сказал губернатор в ходе прямого эфира на своих страницах в социальных сетях.
Когда ситуация изменится, оставшимся в селе жителям будут рекомендовать его покинуть, добавил Гладков.
В течение суток 4 июня ВСУ выпустили по территории Белгородской области больше тысячи снарядов, сообщил ранее Гладков. Применялись миномёты, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня и беспилотники. В Новой Таволжанке было зафиксировано 185 «прилётов».
4 июня была сорвана попытка диверсантов ВСУ проникнуть в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки, сообщали ранее в Министерстве обороны. Террористы под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов пытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине села, но были уничтожены ударами авиации и огнём артиллерии.