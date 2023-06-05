Белгородская область, 5 июня, 2023, 19:53 — ИА Регнум. В селе Новая Таволжанка Белгородской области, вероятно, остаются около ста человек, как только у властей региона появится возможность попасть в населённый пункт, людей будут убеждать уехать, заявил 5 июня губернатор области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Мы туда пока войти не можем. По докладу главы округа, там находились около ста человек, но обстрелы последних двух дней не позволяют уточнить информацию», — сказал губернатор в ходе прямого эфира на своих страницах в социальных сетях.

Когда ситуация изменится, оставшимся в селе жителям будут рекомендовать его покинуть, добавил Гладков.

В течение суток 4 июня ВСУ выпустили по территории Белгородской области больше тысячи снарядов, сообщил ранее Гладков. Применялись миномёты, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня и беспилотники. В Новой Таволжанке было зафиксировано 185 «прилётов».

4 июня была сорвана попытка диверсантов ВСУ проникнуть в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки, сообщали ранее в Министерстве обороны. Террористы под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов пытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине села, но были уничтожены ударами авиации и огнём артиллерии.