Москва, 5 июня, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров проходит подготовку к протезированию, которое пройдёт ориентировочно через один-два месяца. Об этом 5 июня сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Фигурист Роман Костомаров

«Роман готовится к протезированию, до его начала ещё примерно месяц-два нужно подождать», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что Костомаров нормально себя чувствует и стойко переносит долгое пребывание в больнице.

Как передавало ИА Регнум, Костомаров вынужден ждать процедуры протезирования, поскольку его конечности недостаточно зажили после проведения ампутации. Также сообщалось, что после проведения ряда операций спортсмен находится в состоянии депрессии, и, несмотря на усилия психологов, вывести его из этого состояния не удаётся.