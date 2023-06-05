Москва, 5 июня, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Два человека, отравившихся суррогатным алкоголем в Ижевске в Удмуртии, находятся в крайне тяжёлом состоянии, сообщил источник ИА Регнум.

МВД РФ На месте производства сидра

«По состоянию на 18:25 5 июня в результате отравления суррогатами алкоголя в Ижевске пострадали два человека», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, они находятся в крайне тяжёлом состоянии, запланирована консультация со специалистами Национального медицинского исследовательского центра Сеченовского университета.

Ранее зампред правительства региона Эльвира Пинчук сообщала о двух случая отравления сидром в Удмуртии. По её данным, суррогатным алкоголем отравились 20-летний юноша и 34-летняя женщина.

Как сообщало ИА Регнум, с утра 5 июня стало известно о массовых отравлениях жителей Самарской, Ульяновской областей, а также Удмуртии из-за суррогатного алкоголя. По последним данным, в Ульяновской области пострадали 43 человека, среди которых беременная женщина и двое детей. Скончались 16 человек. В Самарской области три человека доставлены в больницу в тяжёлом и среднетяжёлом состояниях, две женщины погибли.

По данным следствия, умершие пили сидр одного производителя, который поставлялся в магазины с предприятия в Красноглинском районе Самары.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области Анара Г. в связи с поставкой опасного напитка в магазины. Его допрашивают. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.

Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления продукцией «Мистер сидр». В ведомстве напомнили, что иногда даже однократное употребление суррогатного алкоголя или других технических жидкостей может привести к гибели.