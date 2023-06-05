Москва, 5 июня, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Сидр относится к категории алкогольных напитков, выведенных из-под лицензирования, поэтому такой упрощающий производство фактор всегда несёт риск снижения контроля на производстве, что может стать причиной нарушения технологии изготовления продукции. Об этом корреспонденту ИА Регнум сообщил управляющий партнёр проекта «Алкогольное право» Дмитрий Бирюков.

СУ СК России по Ульяновской области Производство сидра, Ульяновская область.

По его мнению, данное обстоятельство поспособствовало попаданию в продажу суррогатного алкоголя, ставшего причиной массового отравления жителей российских регионов. Как объяснил эксперт, четыре категории алкогольной продукции — пиво, медовуха, сидр и пуаре — могут изготавливаться, а затем поступать в продажу без наличия специальной лицензии у производителя.

«Ни производитель, ни оптовик, ни магазин не обязаны иметь лицензию. Такой упрощающий фактор, но он несёт определённые риски — минимум контроля на производстве. По сути достаточно обычному человеку открыть небольшое производство где-то и начать выпуск. Всё упрощено и не требует серьёзной документации, разрешений», — отметил Бирюков.

По словам эксперта, производитель сидра, которым отравились жители регионов России, сначала мог действовать абсолютно законно. Так, по регламенту после заключения первичного договора с магазином или точкой продажи производитель провёл дегустацию своего продукта, рассказал о составе. Также производитель должен был получить декларацию качества продукции, или сертификат качества. Он, как рассказал Бирюков, выдаётся изготовителю на основании проведённых лабораторных испытаний.

«Не нужно особых разрешений производителю, помимо декларации качества продукции. Ещё в начале заключения соглашения производитель предоставляет такой сертификат ритейлеру или магазину. Этого достаточно. Оптовики не проверяют каждую партию с точки зрения правок в составе. В производстве могли случиться сбои, если нашли там отравляющее вещество», — допустил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что если сидр уже некоторое время свободно продавался на территории страны, но массовые отравления случились только сейчас, то производитель намеренно или случайно, но нарушил технологию.

Ранее 5 июня жители жителей Самарской, Ульяновской областей, а также Удмуртии отравились сидром. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что число пострадавших от отравления сидром в регионе возросло до 43 человек, 16 человек скончались. Также несколько случаев отравления сидром были зафиксированы и в Удмуртии.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области Анара Г. в связи с поставкой опасного напитка в магазины. Его допрашивают. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.

Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления продукцией «Мистер сидр». В ведомстве напомнили, что иногда даже однократное употребление суррогатного алкоголя или других технических жидкостей может привести к гибели.