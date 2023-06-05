Стокгольм, 5 июня, 2023, 19:31 — ИА Регнум. В пяти метрах от места теракта на газопроводе «Северный поток» был обнаружен дайверский ботинок, напоминающий те, которые носят дайверы ВМС США и Украины, о находке сообщали следователям, но реакции от них не последовало, передаёт 5 июня интернет-портал Grayzone.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Журналист портала сообщил, что в ходе проведения независимой экспедиции у места совершения терактов он с помощью подводного дрона сделал запись и обнаружил на ней «странный объект».

«Это были чёрно-оранжевые дайверские ботинки. Grayzone определила модель, которая очень похожа на этот ботинок, она используется ВМС США и коммерческими дайверами. В схожих ботинках были замечены ранее и дайверы ВМС Украины», — сказано в сообщении портала.

При этом авторы допустили, что такие ботинки можно приобрести и в свободной продаже. Возможно, ботинок потерял либо тот дайвер, который устанавливал бомбы, либо тот, кто вернулся на место происшествия, чтобы забрать неразорвавшийся снаряд, отмечено в публикации.

Представители компании-оператора «Северного потока» Nord Stream 2 AG подтвердили журналистам, что тоже видели этот объект и сообщали о нём шведским следователям, но никакой реакции от них не последовало.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что следователи подозревают в причастности к подрывам на «Северных потоках» военнослужащего ВСУ. Они провели обыск у жительницы во Франкфурте-на-Одере, которая состояла с этим военным в отношениях.

В мае 2023 года сообщалось, что следователи подозревают в причастности к диверсиям на «Северных потоках» двух граждан Украины, которые зарегистрировали в Польше подставную туристическую компанию, арендовавшую яхту «Андромеда» — она якобы использовалась для совершения теракта. При этом президент России Владимир Путин назвал «чушью» версию, что некая группа жителей Украины взорвала трубопроводы. Президент отметил, что исполнение терактов свидетельствует о том, что их готовили на государственном уровне.