Москва, 5 июня, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Врезка в эфир телеканала «Мир» и радио «Мир» была совершена незаконно и не имеет отношения к официальной сетке вещания, сообщили 5 июня в пресс-службе межгосударственной телерадиокомпании (МТРК).

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Сегодня с 12:41 до 13:18 неустановленными лицами была совершена незаконная врезка с подменой содержания информационных программ телеканала «Мир» и радио «Мир». Вся информация, размещенная с 12:41 до 13:18, не имеет отношения к МТРК «Мир» и является абсолютными фейком и провокацией», — говорится в сообщении, которое приводит страница СМИ в социальной сети «ВКонтакте».

Пресс-служба также уточнила, что в настоящее время вещание телеканала «Мир» и радио «Мир» уже восстановлено.

Ранее сообщалось, что в эфире нескольких радиостанций в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях 5 июня транслировалось «обращение» президента России Владимира Путина, в котором глава государства «заявил» о введении военного положения.

Цель этой провокации — посеять панику среди мирных жителей, отмечали в оперштабе Белгородской области. В правительстве Воронежской области в свою очередь отметили, что распространённая в результате взломов информация не соответствует действительности, а ситуация в регионе полностью контролируется властями и правоохранительными органами.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Путин не делал никакого «обращения» к гражданам страны, а появившиеся в эфире ряда радиостанций сообщения стали результатом их взлома.