Геническ, Херсонская область, 5 июня, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Украинские военные не предпринимали активных действий в Херсонской области в течение прошедших суток, но вели разведку небольшими группам в дельте реки Днепр, сообщил 5 мая врио губернатора региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

khogov.ru Владимир Сальдо

«Как сообщает командование группировки войск «Днепр», в минувшие сутки на Херсонском направлении противник активных действий не предпринимал», — написал глава региона.

Вместе с тем, по его данным, ВСУ вели разведку небольшими группами в дельте реки Днепр. «Наши военные уничтожили на островах реактивную установку «Град» и около 20 человек личного состава вооружённых формирований киевского режима, ещё столько же — ранены», — отметил Сальдо.

На других участках фронта, уточнил он, в пределах Херсонской области уничтожено четыре единицы артиллерийского вооружения с расчётами. ВКС нанесли несколько точных ударов по складам с вооружением и боеприпасами.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что соединения российской группировки «Днепр» нанесли удар по месту размещения подразделения украинской армии у Дарьевки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Также российские артиллеристы 2 июня уничтожили под Херсоном склад ВСУ, на котором хранилось пять тонн боеприпасов. Уточнялось, что склад одного из подразделений 124-й бригады территориальной обороны ВСУ находился в одном из производственных зданий силикатного завода города Херсона.