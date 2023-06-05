Димитровград, Ульяновская область, 5 июня, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Число отравившихся суррогатами алкоголя в Ульяновской области возросло до 43 человек, сообщил ИА Регнум осведомлённый источник.

Avtoinsider.com 03

По данным региональной службы медицины катастроф, в Димитровграде отравились 43 человека, в том числе двое несовершеннолетних. 16 человек погибли.

Одна из пострадавших — беременная женщина. Всего на стационарном лечении в настоящее время находятся 26 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Оба ребёнка находятся в тяжёлом состоянии. В целом в тяжёлом состоянии находится 21 пострадавший, ещё один — в крайне тяжёлом.

Ульяновские медики проводят консультации со столичными специалистами, сообщил также источник ИА Регнум. Запланировано проведение телемедицинских консультаций по девяти пациентам, в том числе по обоим несовершеннолетним.

Новость дополняется.