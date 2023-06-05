Москва, 5 июня, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Если ВСУ решили применять для прорыва российских позиций немецкие танки «Леопард» второго поколения, то ВС РФ должны применить все средства для их уничтожения, но не допустить приближения этой техники ближе чем на 4 км. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 июня заявил Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Так он прокомментировал сообщение командира батальона «Восток» ДНР Александра Ходаковского о том, что в регионе были зафиксированы танки «Леопард» немецкого производства.

По словам Михайлова, большое значение имеет то, о каких именно «Леопардах» идёт речь.

«Или это первые «Леопарды» 1960-х годов, или это более продвинутые модели второго поколения, — объяснил он. — Если это машины первого поколения, то это, конечно, серьёзная военная угроза, но с точки зрения их тактико-технических характеристик они всё-таки ничем сильно не превосходят те танки, которые были на вооружении Украины последние 15 месяцев».

По его словам, такая техника, конечно, опасна, но она легко поражаема и у неё очень слабые системы защиты.

«Если же это вторые «Леопарды», то это очень серьёзное оружие, — сказал Михайлов. — И если нам предстоит иметь дело с ними, то здесь надо применять все имеющие виды вооружений и поражать их на максимально удалённом расстоянии. Потому что подпускать их на расстояние ближе 4 километров к своим нельзя ни в коем случае».

Он уточнил, что 30 танков «Леопард» второго поколения — это серьёзная угроза на локальном участке фронта, но этого недостаточно для того, чтобы взломать всю укреплённую линию обороны российской группировки.

«Нами сформирована очень крепкая оборонительная линия. В ней будет непросто найти слабое место. А украинской авиации там как таковой нет. Она не заходит в зону поражения ПВО», — сказал Михайлов.

Кроме того, он объяснил, что Россия обладает довольно большим набором противотанковых вооружений.

«Так как «Леопарды» новых моделей могут поражать цели на расстоянии до пяти километров, к ним будет непросто подобраться. Поэтому гранатометы и переносные противотанковые комплексы хотя и могут сыграть здесь положительную роль, ставка, скорее всего, будет делаться на противотанковые орудия типа «Рапира», дальнобойную артиллерию и, конечно, авиацию, которая наносит ракетно-бомбовые удары по тяжёлой бронетехнике», — подытожил Михайлов.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам Ходаковского, в Донецкой Народной Республике заметили танки Leopard немецкого производства — в районе населённого пункта Новодонецкое зафиксировано до 30 единиц этой бронетехники.

Кроме того, есть информация, что руководство киевского режима надеется в скором времени получить ещё 110 немецких танков Leopard. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. Впрочем, конкретных сроков поставки он не сообщил. После этого министр обороны Украины Алексей Резник проинформировал, что ВСУ уже получили в своё распоряжение около 60 современных танков западного производства.

Тем временем российские военные уже приступили к истреблению этих танков. В частности на соледарском направлении. Также, по данным издания Bild, российские войска научились успешно уничтожать «Леопарды» управляемыми ракетами, противотанковыми минами ТМ-62, а также танками типа Т-72Б3, Т90А/C/M и Т-80БВМ.

Французские военные эксперты и вовсе полагают, что поставляемые Украине немецкие и американские танки M1 Abrams и Leopard 2 станут лёгкой добычей для новых танков России Т-14 «Армата».