Москва, 5 июня, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Массовые отравления сидром стали следствием жадности бутлегеров (незаконных торговцев алкоголем), которые могли использовать при производстве продукции не очищенный зерновой пищевой спирт, а гидролизный технический, допускающий наличие метанола в составе. Попадание метанола в организм человека может привести к тяжёлому отравлению и летальному исходу. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал врач-нарколог Василий Шуров, комментируя ситуацию с массовым отравлением людей в российских регионах продукцией «Мистер сидр».

«У бутлегеров всего две альтернативы — это дорогой зерновой пищевой спирт хорошей очистки и гидролизный технический, который на самом деле не пригоден для употребления. Часто производители впадают в искушение удешевить свою продукцию и добавляют технический спирт, где допускается до 2% метанола. Берут пару партий на пробу, видят, что всё нормально, расслабляются, продолжают выпуск. Но попадается канистра, где метанола чуть больше. И тогда начинаются эти истории с массовыми отравлениями. Это жадность, помноженная на глупость», — поделился мнением Шуров.

По словам нарколога, определить «палёнку» с метанолом обычному покупателю практически невозможно. Только при проведении специальных химических опытов, при поджигании можно выявить присутствие некачественного спирта. Но, как уточнил специалист, зачастую некачественный алкоголь продаётся в тару на розлив и отличается более низкой стоимостью. А на такой продукт ведутся преимущественно люди более низкого социального уровня или непривередливая молодёжь. Врач обозначил, что опасное отравление отличают некоторые характерные признаки, а серьёзные последствия от небольших доз сразу должны настораживать.

«В состоянии алкогольного опьянения всегда присутствует тошнота, нарушение координации, головокружение. На метанол особенно чувствителен зрительный нерв. Поэтому появляется двоение в глазах, мушки, чёрно-белое зрение. Резко падает способность видеть, ощущение, что всё плывёт. Появляются судороги. При первых признаках нужно незамедлительно вызывать скорую, которая отправит человека в токсикореанимацию, где проведут специальные процедуры», — подчеркнул врач.

Шуров рассказал, чтобы ослепнуть человеку может хватить примерно 10 мл метанола, чтобы умереть — от 50 мл. Показатель зависит от массы тела, но в любом случае организму достаточно небольшой дозы опасного спирта, чтобы отравиться. Также врач отметил, что человека убивает даже не сам метанол, а продукт метаболизма — муравьиная кислота, которая образуется при распаде в ходе химической реакции. Эта кислота является очень опасной и токсичной для людей даже при среднем показателе концентрации.

Ранее с утра 5 июня стало известно о массовых отравлениях жителей Самарской, Ульяновской областей, а также Удмуртии из-за суррогатного спирта. По данным следствия, умершие пили сидр одного производителя.

По последним данным в Ульяновской области от употребления суррогатного алкоголя пострадали 43 человека, среди которых беременная женщина и двое детей. Скончались 16 человек.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области Анара Г. в связи с поставкой опасного напитка в магазины. Его допрашивают. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.

Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления продукцией «Мистер сидр». В ведомстве напомнили, что иногда даже однократное употребление суррогатного алкоголя или других технических жидкостей может привести к гибели.