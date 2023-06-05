Луганск, 5 июня, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» и фонд «Наша правда» передали военнослужащим в зону проведения спецоперации спецтехнику и оборудование на 500 миллионов рублей. Это квадрокоптеры, комплекты оборудования для управления БПЛА, противодронные комплексы, транспортные средства с необходимыми ремкомплектами и экипировка.

Иван Шилов, ИА REGNUM Единая Россия

Глава фонда «Наша правда» Александр Бровченко отметил, что в общей сложности организация закупила и передала в зону СВО технику и спецсредства на сумму порядка полумиллиарда рублей. При поддержке партии «Единая Россия» и добровольцев «Молодой гвардии «Единой России» фонд продолжит доставлять военнослужащим в зону СВО помощь.

С апреля помощь от фонда «Наша правда» и «Единой России» получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ.

В начале июня в штаб ВДВ доставили квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование. В Бердянске подразделениям 58-й армии были переданы средства связи, а военнослужащим войсковой части 33 000 в ЛНР были переданы антидроновые ружья. В Херсонской области войсковая часть получила автомобили высокой проходимости.

По словам главы центрального исполкома партии «Единая Россия» Александра Сидякина, ЕР доставляет в зону проведения спецоперации автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, помогающие быстро доехать на линию боевого соприкосновения для эвакуации раненых бойцов, а также радиостанции, средства электронной борьбы — все, что помогает создать для российских военнослужащих купола и своевременно обнаруживает БПЛА врагов.

Сидякин отметил, что с начала спецоперации партия «Единая Россия» в общей сложности собрала свыше семи миллиардов рублей на помощь военнослужащим.

На сайте ER. RU сообщается, что соглашение между партией «Единая Россия» и фондом поддержки патриотических инициатив «Наша правда» было подписано восемнадцатого апреля текущего года. В соответствии с документом военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов России будет оказываться помощь. Договором предусмотрена поддержка активистов ЕР, гуманитарная помощь, приобретение оборудования и медикаментов, а также доставка всего этого в новые регионы и зону проведения военной спецоперации.