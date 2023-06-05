Мелитополь, 5 июня, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Наша правда» направили на передовую крупную партию спецтехники общей стоимостью полмиллиарда рублей. Это комплекты для управления БПЛА, экипировка для бойцов, машины с необходимыми ремкомплектами, а также противодронные комплексы и квадрокоптеры. С начала СВО «Единая Россия» передала в зону операции помощь на 7 млрд руб.

Karmaks Александр Сидякин

Гендиректор фонда «Наша правда» Александр Бровченко рассказал, что организация приобрела и передала военным в зону СВО спецтехнику и оборудование на 500 миллионов рублей. В дальнейшем фонд также будет заниматься доставкой помощи бойцам в зону спецоперации совместно с единороссами и добровольцами движения «Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР).

Получателями помощи от фонда «Наша правда» и ЕР стали 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ. Все эти подразделения получали помощь с апреля.

В июне в штаб ВДВ доставили противопожарное оборудование. Поступили в это подразделение и квадроциклы с прицепами.

Военные войсковой части 33 000 в Луганске получили антидроновые ружья, а бердянские подразделения 58-й армии — средства связи. Машины высокой проходимости доставили в войсковую часть Херсонской области.

Глава центрального исполкома ЕР Александр Сидякин уточнил, что войскам доставляются средства разведки и транспорт, способный оперативно добраться до линии соприкосновения для эвакуации раненых. Также партия предоставляет помощь в виде средств электронной борьбы и радиостанций. Все это позволяет бойцам своевременно обнаруживать дроны противника. Как рассказал Сидякин, ведется работа и с командирами военных подразделений. Точно известно, что все необходимое в полном объеме доходит до передовой.

«Единая Россия» помогает фронту с самого начала спецоперации. За этот период партия собрала и передала в зону СВО помощь на семь миллиардов рублей.

Напомним, что 18 апреля ЕР и фонд поддержки патриотических инициатив «Наша правда» подписали соглашение, предполагающее предоставление помощи военным из зоны СВО и населению новых регионов. Договор предусматривает волонтерскую и гуманитарную помощь, приобретение лекарств и спецоборудования, а также доставку грузов в пункты назначения. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER. RU.