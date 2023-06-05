Нижний Новгород, 5 июня, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Житель Нижегородской области задержан за сотрудничество с представителями спецслужб Украины, сообщила 5 июня пресс-служба УФСБ России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Как говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости, нижегородец решил установить конфиденциальные отношения с представителями украинских спецслужб, чтобы оказывать им содействие в деятельности, направленной против безопасности России.

«Пятого мая фигурант уголовного дела был задержан сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. Обвиняемый сознался в содеянном, по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркивается в сообщении.

Следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая в Ростове-на-Дону задержали инженера-конструктора оборонного предприятия по подозрению в шпионаже. В ФСБ России установили, что этот российский гражданин с февраля по апрель 2023 года выполнял задания сотрудника ГУР Минобороны Украины.

Арестованным оказался гражданин России Михаил Взводнов. В Федеральной службе безопасности России установили, что мужчина на протяжении нескольких месяцев 2023 года передавал секретные данные куратору из украинской разведки. В ФСБ пояснили, что взаимодействие с ним происходило через переписку в мессенджерах.