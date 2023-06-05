Херсон, 5 июня, 2023, 19:12 — ИА Регнум. «Единая Россия» и фонд «Наша правда» передали на передовую партию спецтехники на 500 млн рублей. Бойцы получили противодронные комплексы, комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами и экипировку. Всего за время СВО «Единая Россия» собрала для фронта 7 млрд руб.

Duma.gov.ru Александр Сидякин

Гендиректор фонда «Наша правда» Александр Бровченко отметил, что его структура при поддержке ЕР и добровольцев МГЕР продолжит доставлять помощь нашим военным в зону специальной военной операции.

С апреля фонд и ЕР оказали помощь 1-му армейскому корпусу ДНР, 58-й армий, 4-й армии ВВС и ПВО, а также российским десантникам. Защитникам Бердянска передали средства связи, в Херсонскую область отправились машины повышенной проходимости, луганским военным привезли так называемые дронобойки — переносные комплексы для борьбы с беспилотниками.

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил, что вездеходы и квадроциклы очень нужны в зоне СВО. Они в том числе могут быстро приехать на линию соприкосновения и доставить раненых в тыл. Кроме этого, бойцы получают средства связи и комплексы РЭБ, помогающие в борьбе с вражескими дронами. Сидякин заявил, что они также работают непосредственно с командирами подразделений, и, без сомнения, все заказы доходят до передовой. Также он рассказал, что единороссы с начала спецоперации уже собрали для фронта свыше 7 млрд рублей.

Официальный портал «Единой России» ER. RU сообщает, что партия подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда». В рамках договора жителям новых регионов Российской Федерации и нашим военным будет оказываться разнообразная помощь. Речь идёт не только о военном оборудовании, но и о гуманитарной помощи для гражданских.