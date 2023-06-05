Москва, 5 июня, 2023, 18:12 — ИА Регнум. В III Всероссийском онлайн-голосовании по выбору территорий и проектов для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» приняли участие более 14 млн человек. Голосование проходило c 15 апреля по 31 мая, принять участие в нем мог каждый гражданин РФ старше 14 лет.

АНО «Национальные приоритеты» Волонтеры в Ивановской области

«Президентом поручено увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов. Для достижения этой цели мы запустили механизм прямого участия россиян в формировании комфортной городской среды — это Всероссийское онлайн-голосование, которое проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». И мы активно работаем над тем, чтобы данный инструмент был доступен, понятен и прост в использовании для любого гражданина», — подвел итоги голосования заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В 2023 году среди проголосовавших россиян — 28 тысяч жителей новых регионов: Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области. Но самыми активными, по словам вице-премьера, оказались жители Чечни, Томской области, Тывы, Алтая, Башкирии, Свердловской, Челябинской, Саратовской и Самарской областей, Ставропольского края и ЯНАО.

Отдать свой голос было можно на специально созданной электронной платформе za. gorodsreda.ru, с помощью виждета «Госуслуги. Решаем вместе», на сайтах муниципалитетов или через приложение волонтеров, которые сопровождали процесс голосования в течение полутора месяцев

АНО «Национальные приоритеты»

На обсуждение россиян было вынесено более 5 тысяч объектов из полутора тысяч муниципальных образований. Их предварительно отобрали сами муниципалитеты с учетом предложений жителей.

«В этом году мы превысили плановый показатель по голосованию почти на 2 млн. человек. Таких высоких результатов удалось достичь благодаря поддержке Президента и Правительства России, а также слаженной работе регионов, муниципалитетов, отраслевого и профессионального сообществ, и, конечно, неравнодушных людей в лице волонтеров. Более половины голосов — 8 млн — мы собрали именно благодаря волонтерам», — подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

По словам министра, то, что в эту работу вовлечены жители — очень важно, ведь именно они должны решать, как им будет комфортнее.

Голосование проходит в третий раз, в два предыдущих года для благоустройства было отобрано 4 397 проектов, 2 468 из них уже реализованы, на остальных идут работы.

Платформой «Гослуслуги. Решаем вместе» воспользовались более 5,6 миллионов человек, — сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов. Он также напомнил, что через эту же платформу можно будет отслеживать ход реализации проекта и сообщать о ситуациях, когда что-то пошло не по плану.

Карта активности волонтеров во многом повторяет карту наиболее активно голосовавших регионов: это Нижегородская область, республика Алтай, Башкортостан, Тыва, Свердловская область, Ставрополье, Томская и Челябинская области. Набор активистов продолжался в течение всех полутора месяцев, пока шло голосование, а всего волонтеров было 93 тысячи (!) — почти вдвое больше, чем в прошлом году. Среди них были и школьники старших классов, и студенты, и люди старшего поколения

АНО «Национальные приоритеты» Волонтеры в Хабаровске

«Я уже говорил, что волонтеры — это самые неравнодушные участники проекта, и нас очень радует, что с каждым годом вовлекается все больше людей, которым не все равно как будет выглядеть среда, в которой они живут, как будут выглядеть их родные города и другие населенные пункты, они готовы рассказывать жителям о проектах и искренне безвозмездно помогают. Хочу поблагодарить всех волонтеров и все общественные организации, которые оказывали поддержку волонтерам во время голосования», — прокомментировал исполнительный директор ассоциации волонтерских центров Кирилл Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, среди целей нацпроекта «Жилье и городская среда» — рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году. Помимо этого, президентом России установлена национальная цель по улучшению городской среды в полтора раза к 2030 году. Сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих горожан. Именно поэтому в 2021 году впервые было запущено Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на платформе za. gorodsreda.ru. Участие в голосовании приняло 9,7 млн человек. В 2022 году в голосовании участвовали 10,7 млн человек.