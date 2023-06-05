Донецк, 5 июня, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» и фонд «Наша правда» закупили и передали военнослужащим в зону спецоперации партию спецтехники на 500 миллионов рублей. Это квадрокоптеры, противодронные комплексы, оборудование для управления беспилотниками, транспорт с ремкомплектами и экипировка.

ER.ru Александр Сидякин

Как рассказал генеральный директор фонда «Наша правда» Александр Бровченко, в общей сложности организация приобрела и направила военным в зону СВО спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. Он отметил, что фонд продолжит эту работу при поддержке «Единой России» и добровольцев МГЕР.

Начиная с апреля помощь от фонда и ЕР получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ. В начале июня в штаб ВДВ передали квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.

В Бердянске подразделениям 58-й армии также передали средства связи, а военнослужащим войсковой части 33 000 в Луганске — антидроновые ружья. В Херсонской области военные получили автомобили высокой проходимости.

«Мы привозим средства разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, которые могут оперативно доехать на линию боевого соприкосновения и эвакуировать раненых», — рассказал руководитель центрального исполкома ЕР Александр Сидякин.

По его словам, партия также помогает с радиостанциями, средствами электронной борьбы и всем, что создает купола для военнослужащих и обнаруживает вовремя дроны противника.

«Работаем с командирами подразделений. И знаем, что все необходимое доходит точно до «передка», — отметил Сидякин.

Он также сказал, что «Единая Россия» с начала спецоперации уже собрала более семи миллиардов рублей на помощь бойцам.

Напомним, 18 апреля ЕР договорилась с фондом «Наша правда» о совместном оказании помощи военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением сторон предусмотрена поддержка волонтеров «Единой России», гуманитарная помощь, закупка оборудования и медикаментов, доставка этих грузов на передовую и в новые регионы, сообщается на сайте партии ER. RU.