Мелитополь, 5 июня, 2023, 18:09 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ Михайловки (Запорожская область) погиб один мирный житель, сообщил 5 июня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Нацисты нанесли ракетный удар по центру посёлка. В результате его помимо школы №3 ещё пострадали пять зданий: центр детского творчества, дом культуры, почта, администрация и центральная водонасосная станция. Погиб работник насосной станции», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

2 июня сообщалось о теракте, осуществлённом в центре Михайловке. Погиб местный бизнесмен Сергей Дидоводюк, оказывавший помощь волонтёрам и участникам СВО, ещё несколько человек получили ранения. В Киеве де-факто признались в совершении данного преступления, заявив, что погибли «любители Кремля».

4 июня в результате обстрела Мелитополя (временного административного центра региона до освобождения Запорожья) пострадали три человека. Кроме того, осколками сбитых системой ПВО ракет были повреждены жилые строения дачного кооператива.