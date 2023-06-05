Вашингтон, 5 июня, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Американский актёр Джордж Риддл, снимавшийся в сериалах «Клан Сопрано» и «Внутри Эми Шумер», скончался в штате Нью-Джерси в возрасте 86 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Кадр из видео Джордж Риддл.

Риддл умер в Норт-Плейнфилде от рака двенадцатиперстной кишки.

Актёр родился в 1937 году в штате Индиана. Сначала он работал в цирке, выступая на канате, но из-за травмы завершил цирковую карьеру. До 43 лет Риддл выступал в театре. Он участвовал в мюзиклах «Фантастикс» и «Пираты Пензанса», постановках «Безумия Уилла Роджерса» и «Что бы ни случилось».

На счету актёра 30 ролей в кино и сериалах. В их числе «Артур», «Тайны старого отеля», «Луковые новости», «Адская кухня», «Клан Сопрано», «Внутри Эми Шумер» и «Её голос».

Как сообщало ИА Регнум, американский сериал «Клан Сопрано» вместе с «Бригадой» и «Острыми козырьками» занял второе место в рейтинге самых популярных у российских зрителей фильмов о мафии и гангстерах. Первое место занял «Крёстный отец».