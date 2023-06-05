Мариуполь, ДНР, 5 июня, 2023, 17:58 — ИА Регнум. В городе Мариуполь Донецкой народной республики (ДНР) произошёл взрыв, сработала система ПВО, сообщили 5 июня экстренные службы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

«В Мариуполе отработала система ПВО», — сказал он ТАСС.

Последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь 26 мая. Сообщалось, что киевские боевики бомбили район «Азовстали», выпустив две ракеты Storm Shadow.

5 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что отряд специального назначения «Ахмат» в течение минувших суток вёл активные боевые действия на донецком направлении. По его словам, ВСУ за сутки потеряли там до 425 человек.

Российские военные за сутки нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Химик, Бердычи, Курахово и Первомайское.