Москва, 5 июня, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Объём продаж новых легковых автомобилей в России в мае 2023 года вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил порядка 72,2 тысяч единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат», которое ссылается на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Иван Шилов ИА REGNUM АвтоВАЗ

«В мае нынешнего года объём реализации новых легковых автомобилей в России составил 72 171 ед., что в 2,6 раза больше, чем в мае 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом месте по продажам находится «АвтоВАЗ», доля этого предприятия в мае превысила 30% (в мае 2022 года доля была около 25%). Продажи автомашин Lada по результатам отчётного месяца увеличились в 3,3 раза и составили около 22 тысяч штук.

Вторую строчку занимает китайский автомобиль Chery, продажи которого в мае 2023 года выросли в 4,5 раза до 7,4 тысяч штук.

На третьем месте — китайская компания Haval, она увеличила продажи в мае 2023 года почти в шесть раз — до 7,4 тысяч штук.

Четвёртую и пятую строчки заняли китайский бренд Geely (6,7 тысяч штук) и корейский Kia (3 тысячи штук).

Отмечается, что самой популярной моделью стала Lada Granta, продажи которой в мае 2023 года составили 15,8 тысяч шт. На втором месте — китайский кроссовер Haval Jolion — в мае было продано около 3,9 тысяч таких автомашин. На третьем месте китайская Geely Coolray, её продажи составили 3,5 тысяч штук. Также было продано 3,2 тысячи штук модель Lada Niva Travel и 3,1 тыс. штук модели Chery Tiggo 7 Pro Max.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Ассоциации европейского бизнеса сообщили, что по результата апреля 2023 года продажи новых автомобилей в России увеличились на 70,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Уточняется, что в общей сложности в России в апреле текущего года дилеры продали 54,2 тыс. автомобилей, это на 22,4 тыс. больше, чем в апреле прошлого года.

При этом уточняется, что всего за первый квартал 2023 года продали 91,9 тыс. автомобилей Lada, почти 24 тыс. Haval и 18,7 тыс. Geely.

25 апреля «АвтоВАЗ» сообщил, что с 1 мая повысит цены на автомобили Lada в среднем на 2%. Однако по итогам 2023 года подорожание моделей бренда не превысит уровень инфляции.