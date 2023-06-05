Санкт-Петербург, 5 июня, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Совет директоров петербургского «Зенита» принял решение изменить структуру управления футбольным клубом, сообщается 5 июня на сайте команды.

Игорь Руссак/РИА Новости

«Создаётся новый коллегиальный исполнительный орган — правление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, принимающихся коллегиально, а также «обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба».

Правление нового исполнительного органа клуба будет состоять из девяти человек, в его состав войдет главный тренер Сергей Семак, возглавит — президент ФК «Зенит» Александр Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее «Зенит» выиграл чемпионат России. Команда Сергея Семака взяла титул в пятый раз подряд. При этом «Зенит» повторил рекорд РПЛ по досрочной победе в турнире, оформив чемпионство за четыре тура до завершения чемпионата. Петербургская команда победила в 21 матче и набрала 70 очков.