Эксперты рассказали об особенностях местных выборов на Алтае и в Забайкалье
Эксперты НОМ рассказали об особенностях местных выборов на Алтае и в Забайкалье
Москва, 5 июня, 2023, 18:22 — ИА Регнум. На муниципальных выборах в Республике Алтай и Забайкальском крае, которые прошли 4 июня, победили известные и уважаемые в местных территориях кандидаты. Об этом заявили эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ).
В Республике Алтай на выборах главы Яконурского сельского поселения победил кандидат от партии «Единая Россия» Аткыр Карманов, набравший 90,08% голосов избирателей при явке 33,03%.
«Победу представителя партии «Единая Россия» в конкурентной борьбе отношу к факту его реального авторитета у местных жителей», — сказал член Общественной палаты региона Борис Алушкин.
Он отметил, что Карманов работает в администрации сельского поселения, избиратели знают его и видят его работу.
В Забайкальском крае на досрочных выборах главы Балейского района победил самовыдвиженец Евгений Ушаков. Его конкурентом был кандидат от «Единой России» Константин Чистохин. Явка составила 22,97%.
По словам председателя правления Забайкальской гильдии политологов и социологов Романа Амплеева, уровень конкуренции был достаточно высок, а шансы обоих кандидатов были равны. Он также отметил, что административное давление в ходе кампании не применялось, комиссии действовали в рамках закона.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле прошёл круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Местное самоуправление как неотъемлемая часть публичной власти». Эксперты высказали мнение, что глобальные изменения системы местного самоуправления невозможны без проработки кадрового вопроса.