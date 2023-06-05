Москва, 5 июня, 2023, 18:22 — ИА Регнум. На муниципальных выборах в Республике Алтай и Забайкальском крае, которые прошли 4 июня, победили известные и уважаемые в местных территориях кандидаты. Об этом заявили эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Единая Россия Актыр Карманов.

В Республике Алтай на выборах главы Яконурского сельского поселения победил кандидат от партии «Единая Россия» Аткыр Карманов, набравший 90,08% голосов избирателей при явке 33,03%.

«Победу представителя партии «Единая Россия» в конкурентной борьбе отношу к факту его реального авторитета у местных жителей», — сказал член Общественной палаты региона Борис Алушкин.

Он отметил, что Карманов работает в администрации сельского поселения, избиратели знают его и видят его работу.

В Забайкальском крае на досрочных выборах главы Балейского района победил самовыдвиженец Евгений Ушаков. Его конкурентом был кандидат от «Единой России» Константин Чистохин. Явка составила 22,97%.

По словам председателя правления Забайкальской гильдии политологов и социологов Романа Амплеева, уровень конкуренции был достаточно высок, а шансы обоих кандидатов были равны. Он также отметил, что административное давление в ходе кампании не применялось, комиссии действовали в рамках закона.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле прошёл круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Местное самоуправление как неотъемлемая часть публичной власти». Эксперты высказали мнение, что глобальные изменения системы местного самоуправления невозможны без проработки кадрового вопроса.