Москва, 5 июня, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Истребители «Еврофайтер» и Tornado, которые стоят на вооружении немецких ВВС, скорее всего, не будут поставляться на Украину — вероятно, Берлин просто оплатит какое-то количество самолётов, которые могут передать Киеву третьи страны. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 июня заявил военный эксперт Илья Крамник. Так он прокомментировал высказывание министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что правительство его страны может пересмотреть свою позицию по вопросу о поставках западных истребителей Украине, причём в течение ближайших двух недель.

Adrian Pingstone Истребитель ВВС Еврофайтер EF-2000

Как отметил Крамник, в настоящее время основным самолётом, который Запад предполагает поставить Украине, является истребитель F-16.

«У Германии на вооружении этих самолётов нет. Немцы довольно давно перестали использовать американские истребители. Последние американские истребители, которые были на вооружении у люфтваффе, это F-4 Phantom и F-104 Starfighter ещё 1960-х годов», — сказал Крамник.

Он пояснил, что немцы используют американские вертолёты, самолёты других типов, но, приобретая истребители, отдают предпочтение европейским машинам. Таким как Tornado, а затем «Еврофайтер», которые и составляли основу люфтваффе.

«Однако ни Tornado, ни «Еврофайтер» не могут рассматриваться как потенциальная машина для Украины в силу своей сложности, — сказал военный эксперт. — Они намного сложнее, чем F-16, и значительно дороже в эксплуатации. И поэтому единственной формой участия, которая не предполагает передачи этих машин, может быть финансовое участие Германии. Иными словами, она оплатит какое-то количество истребителей, которые могут передать Украине третьи страны».

Кроме того, он прокомментировал замечание Писториуса о том, что в обозримой перспективе Украина не может рассчитывать на получение крылатых ракет Taurus.

«Эти ракеты — довольно чувствительное вооружение, — заметил Крамник. — Ракеты, имеющие в некоторых модификациях дальность свыше 500 км. Даже если брать экспортные ограничения в 300 км, это всё равно много. Кроме того, надо отметить, что эти ракеты пока не приспособлены к пускам с F-16. А стало быть, под них надо переделывать или F-16, или Су-24 (которые уже переделали под ракеты Storm Shadow)».

Поэтому, как полагает Крамник, поставка Киеву ракет Taurus и выглядит маловероятной.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам Писториуса, Берлин в настоящее время находится в фазе «переосмысления» и в течение ближайших двух недель может пересмотреть свою позицию по поставкам истребителей на Украину. Комментируя это высказывание министра, экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт заметил, что окончательно решение по истребителям будут принимать не в Берлине, а в Вашингтоне.

Что касается Киева, то он уже неоднократно обращался к странам НАТО с просьбами обеспечить ВСУ истребителями. Так, 29 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский озвучил соответствующую просьбу в беседе с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

До этого телеканал CNN сообщал о том, что Зеленский собирается отправить в Вашингтон целый список вооружений, в которых нуждается Киев. В частности, речь шла об истребителях F-16. Комментируя эти просьбы, президент США Джозеф Байден заявил, что Зеленский будто бы заверил его, что ВСУ не станут использовать истребители F-16 для продвижения на территорию России.