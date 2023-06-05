Москва, 5 июня, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Шансы у министра обороны Великобритании Бена Уоллеса стать новым главой НАТО невысоки, так как у Вашингтона позиция на ряд геополитических вопросов отличается от взглядов Лондона, а Штатам нужен такой генсек альянса, который будет лишь озвучивать, а не принимать решения. Так в беседе с ИА Регнум политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал желание премьер-министра Великобритании Риши Сунака пролоббировать во время визита в США кандидатуру Уоллеса на пост нового генсека НАТО.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

Политолог предположил, что Вашингтон может остаться верен своим традициям поддерживать на пост главы североатлантического альянса представителей от так называемых, не ведущих и сильных мировых держав, а кандидатов от небольших и зависимых стран. Так, по мнению политолога, США будет удобнее.

«Глава НАТО — это декоративная должность, скорее спикер, чем фигура, принимающая решения. Если посмотрим на последних глав организации, то они представляли не самые крупные и сильные страны. А Великобритания, наоборот, является мощным государством и ближайшим союзником США. У Лондона и Вашингтона далеко не во всём одинаковые позиции, есть разногласия по ряду геополитических вопросов. Возможно, для США это будет неудобно, а кандидат станет предметом торга», — допустил Шаповалов.

По мнению эксперта, премьер Великобритании предпринимает попытки по продвижению своего соотечественника ещё и по причине падающего среди населения рейтинга правящей британской партии. А новая должность в альянсе поможет поднять авторитет действующего правительства. Однако, более удобным кандидатом для США на пост нового генсека Шаповалов назвал премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Но также политолог не исключает и переизбрания действующего главы альянса Йенса Столтенберга.

«Столтенберг уже уходил с этой должности, но его позиция была пролонгирована на новый срок с учетом форс-мажорной ситуации в отношениях с Россией. Сейчас скорее всего он уйдёт. Но в случае сложного варианта принятия решения снова пролонгируют его кандидатуру, такая вероятность существует», — предположил Шаповалов.

Схожего мнения придерживается и политолог Александр Коньков. Он также отметил, что политика НАТО проводится в интересах США, поэтому ключевое решение о новом генсеке организации будет за Вашингтоном. А шансы Бена Уоллеса политолог оценил, как и у остальных претендентов, 50 на 50.

«Это не первый претендент за последние месяцы. Активно рассматривались женские кандидатуры — это и премьер Эстонии, премьер-министр Дании (Метте Фредериксен — прим. ред.). Фигура Уоллеса довольно предсказуема, так как Британия активно наращивает своё присутствие в натовской повестке. Но и неожиданна, так как часто звучали другие фамилии», — отметил Коньков.

При этом, как подчеркнул политолог, для Москвы не имеет значения, кто возглавит НАТО, поскольку это враждебная организация, активно продвигающая антироссийскую повестку.

«Это такая битва тараканов в банке. Кто бы ни стал кандидатом, это всегда будет политика, направленная против России, антироссийская повестка. Основную скрипку в НАТО всё равно играет США, а фигура генсека озвучивает лишь позицию и тезисы Вашингтона», — подчеркнул Коньков.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак запланировал использовать предстоящий визит в Вашингтон для того, чтобы убедить президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру британского министра обороны Бена Уоллеса на пост генсека НАТО. В мае на саммите G7 Сунак уже продвигал среди западных стран идею назначения Уоллеса на пост генерального секретаря альянса.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая на Демократическом форуме в Копенгагене действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не намерен оставаться на этом посту, если в октябре 2023 года ему предложат остаться на новый срок. Он отметил, что занимал пост генсека НАТО в два раза дольше, чем предполагал.