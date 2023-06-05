Политологи оценили шансы министра обороны Британии стать новым главой НАТО
Политолог Шаповалов счёл маловероятным избрание министра обороны Британии на пост генсека НАТО
Москва, 5 июня, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Шансы у министра обороны Великобритании Бена Уоллеса стать новым главой НАТО невысоки, так как у Вашингтона позиция на ряд геополитических вопросов отличается от взглядов Лондона, а Штатам нужен такой генсек альянса, который будет лишь озвучивать, а не принимать решения. Так в беседе с ИА Регнум политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал желание премьер-министра Великобритании Риши Сунака пролоббировать во время визита в США кандидатуру Уоллеса на пост нового генсека НАТО.
Политолог предположил, что Вашингтон может остаться верен своим традициям поддерживать на пост главы североатлантического альянса представителей от так называемых, не ведущих и сильных мировых держав, а кандидатов от небольших и зависимых стран. Так, по мнению политолога, США будет удобнее.
«Глава НАТО — это декоративная должность, скорее спикер, чем фигура, принимающая решения. Если посмотрим на последних глав организации, то они представляли не самые крупные и сильные страны. А Великобритания, наоборот, является мощным государством и ближайшим союзником США. У Лондона и Вашингтона далеко не во всём одинаковые позиции, есть разногласия по ряду геополитических вопросов. Возможно, для США это будет неудобно, а кандидат станет предметом торга», — допустил Шаповалов.
По мнению эксперта, премьер Великобритании предпринимает попытки по продвижению своего соотечественника ещё и по причине падающего среди населения рейтинга правящей британской партии. А новая должность в альянсе поможет поднять авторитет действующего правительства. Однако, более удобным кандидатом для США на пост нового генсека Шаповалов назвал премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Но также политолог не исключает и переизбрания действующего главы альянса Йенса Столтенберга.
«Столтенберг уже уходил с этой должности, но его позиция была пролонгирована на новый срок с учетом форс-мажорной ситуации в отношениях с Россией. Сейчас скорее всего он уйдёт. Но в случае сложного варианта принятия решения снова пролонгируют его кандидатуру, такая вероятность существует», — предположил Шаповалов.
Схожего мнения придерживается и политолог Александр Коньков. Он также отметил, что политика НАТО проводится в интересах США, поэтому ключевое решение о новом генсеке организации будет за Вашингтоном. А шансы Бена Уоллеса политолог оценил, как и у остальных претендентов, 50 на 50.
«Это не первый претендент за последние месяцы. Активно рассматривались женские кандидатуры — это и премьер Эстонии, премьер-министр Дании (Метте Фредериксен — прим. ред.). Фигура Уоллеса довольно предсказуема, так как Британия активно наращивает своё присутствие в натовской повестке. Но и неожиданна, так как часто звучали другие фамилии», — отметил Коньков.
При этом, как подчеркнул политолог, для Москвы не имеет значения, кто возглавит НАТО, поскольку это враждебная организация, активно продвигающая антироссийскую повестку.
«Это такая битва тараканов в банке. Кто бы ни стал кандидатом, это всегда будет политика, направленная против России, антироссийская повестка. Основную скрипку в НАТО всё равно играет США, а фигура генсека озвучивает лишь позицию и тезисы Вашингтона», — подчеркнул Коньков.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак запланировал использовать предстоящий визит в Вашингтон для того, чтобы убедить президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру британского министра обороны Бена Уоллеса на пост генсека НАТО. В мае на саммите G7 Сунак уже продвигал среди западных стран идею назначения Уоллеса на пост генерального секретаря альянса.
Как сообщало ИА Регнум, 15 мая на Демократическом форуме в Копенгагене действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не намерен оставаться на этом посту, если в октябре 2023 года ему предложат остаться на новый срок. Он отметил, что занимал пост генсека НАТО в два раза дольше, чем предполагал.